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Лжеопека отправилась в колонию

Осужденным за торговлю детьми жителям Шахт ужесточили приговор

Суд в Ростове-на-Дону пересмотрел приговор двоим жителям города Шахты, осужденным за похищение и продажу детей. По версии следствия, в 2021 году Николай Михай и Татьяна Лобазанова находили одиноких многодетных цыганок, находящихся в трудном материальном положении, и, представляясь сотрудниками органов опеки, убеждали женщин отдать им детей. За два месяца они похитили троих мальчиков и продали в цыганские семьи из других регионов. В ходе следствия детей вернули законным родителям. По требованию прокуратуры, наказание ужесточили - Николаю Михаю с шести лет четырех месяцев до 11 лет, Татьяне Лабазановой — с шести с половиной лет до 13 лет колонии.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело осужденных за торговлю детьми. Из пяти фигурантов, двое — Николай Михай и Татьяна Лабазанова — жили в Шахтах и действовали в Ростовской области. Суд ужесточил наказание Михаю с шести лет и четырех месяцев колонии до 11 лет, Лабазановой — с шести лет шести месяцев колонии до 13 лет. Михай будет отбывать наказание в колонии особого режима, Лабазанова — в колонии общего. Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2021 года Михай и Лабазанова, а также житель Воронежской области (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) разработали схему похищения и продажи детей. Для этого преступники нашли двух одиноких многодетных цыганок, находящихся в трудном материальном положении. Татьяна Лабазанова, как говорится в определении суда, установила с ними доверительные отношения.

После этого злоумышленники приходили домой к женщинам и, представляясь сотрудниками органов опеки, убеждали передать им детей из-за якобы ненадлежащих условий их содержания и проживания. Матери соглашались и отдавали своих сыновей. Всего преступной группе удалось похитить троих мальчиков в возрасте десяти месяцев, трех и семи лет.

Впоследствии дети были проданы за 800 тыс. руб., 320 тыс. руб. и 180 тыс. руб. в цыганские семьи жителям Свердловской, Самарской и Ульяновской областей. Кроме того, Татьяна Лабазанова обманом продала квартиру одной из потерпевших за 423 тыс. руб., которые присвоила, говорится в документах суда.

Следователи установили местонахождение детей и вернули их законным родителям. Уголовное дело в отношении двоих похитителей и троих покупателей было направлено в Красносулинский районный суд Ростовской области. Их обвинили в похищении детей, торговле людьми и мошенничестве (п. «а, д, з» ч. 2 ст. 126; п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1; ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде все осужденные полностью признали вину. В середине мая 2024 года районный суд вынес им обвинительный приговор. Покупатели получили от трех до трех с половиной лет лишения свободы.

Сторона обвинения не согласилась с назначенными наказаниями и обжаловала приговор. В апелляционном представлении прокурор отметил, что считает наказания несправедливыми «ввиду их чрезмерной мягкости». Рассмотрев материалы дела, Ростовский областной суд согласился с доводами обвинения и увеличил осужденным сроки. Кроме того, апелляционная инстанция конфисковала у Михая — 200 тыс. руб., у Лабазановой — 935 тыс. руб., полученные от продажи детей.

Дело жителя Воронежской области, фигурировавшего в похищениях цыганских детей, рассматривалось отдельно, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Информации о приговоре нет.

Как следует из документов суда, Михай был ранее дважды судим — в 2013 году за кражу и грабеж, в 2019 — за покушение на дачу взятки. В сентябре 2019 года он был освобожден от наказания в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Лабазанова была осуждена в 2014 года за шесть эпизодов мошенничества.

Кристина Федичкина

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