Е1: свердловский пенсионер лишился жилья из-за застройщика и поселился в гараже

Пенсионер Александр Писарев в 2013 году продал квартиру в Березовском (Свердловская область) и отдал застройщику Владимиру Воробьеву 1,7 млн руб на двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге к 2015 году. Господин Писарев не получил новое жилье и на данный момент живет в гараже, сообщил портал E1.ru.

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В 2013 году Александр Писарев решил переехать в Екатеринбург, узнав о застройщике через знакомого. «Я продал квартиру, отдал деньги — 1,7 млн руб. Он мне обещал двухкомнатную квартиру к 2015 году. Время подошло — ни денег, ни квартиры»,— сказал господин Писарев.

В 2015 году Орджоникидзевский районный суд обязал Владимира Воробьева выплатить Александру Писареву три млн руб. (сумма за квартиру и процент за пользование заемными средствами). Однако застройщик был признан банкротом и деньги не выплатил.

Напомним, Владимир Воробьев в середине 2017 года был осужден на шесть лет за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По версии следствия, от его действий пострадали 437 человек, вложивших в незаконную недвижимость более 495 млн руб. В 2018 году обманутые дольщики записали видеообращение с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину для прямой линии.

Ксения Тарских