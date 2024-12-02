В Москве на Ходынском поле установили памятник Валерию Чкалову

В Москве на Ходынском поле прошла торжественная церемония открытия памятника советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Памятник установили неподалеку от места его гибели. Валерий Чкалов разбился при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме на Ходынском поле 15 декабря 1938 года. Аэродром был закрыт в 2003 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Минтранса России Фото: Телеграм-канал Минтранса России

В церемонии принял участие глава Минтранса РФ Роман Старовойт, передает Telegram-канал министерства. В своей речи господин Старовойт поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, мэра Москвы Сергея Собянина, принимавших участие в создании памятника, и скульптора проекта Салавата Щербакова.

«Отсюда, с Ходынского поля Валерий Павлович стартовал и при аварии, чтобы уберечь жилые кварталы от трагедии, увел свой самолет и трагически погиб. Таким образом, нахождение этого памятника именно здесь абсолютно не случайно. Наконец-то Ходынское поле будет ассоциироваться с теми, кто положил свою жизнь ради людей, ради нашей страны»,— сказал, в свою очередь, Глеб Никитин (цитата по ТАСС).

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1937 году он совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку. Создал 15 фигур высшего пилотажа в качестве командира экипажа.