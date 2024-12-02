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В Волгограде отправили в колонию мать за гибель сыновей при пожаре

Центральный районный суд Волгограда признал виновной 33-летнюю женщину по уголовному делу о причинении по неосторожности смерти двум малолетним сыновьям (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина получила 1,5 года колонии-поселении. Свою вину она полностью признала. Гособвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Центрального района Волгограда. Не вступивший в законную силу приговор стороны могут обжаловать в апелляционном порядке.

Как выяснилось в суде, 13 августа текущего года пьяная фигурантка уснула в квартире, оставив без присмотра сыновей двух и четырех лет. Дети начали играть с зажигалкой, что привело к пожару. Мать же сыновьям не помогла, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Соседи связались с МЧС, после чего специалисты прибыли на место и вынесли из жилища находившуюся без сознания фигурантку. Дети погибли от отравления окисью углерода до прибытия огнеборцев.

Павел Фролов

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