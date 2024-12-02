Потерявшим семьи в теракте в «Крокусе» детям открыли вклады на 512 млн рублей

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил об открытии вкладов на общую сумму 512 млн руб. для детей, потерявших членов семьи во время теракта в «Крокус Сити Холле». Также организация создала специальную комиссию для контроля за распределением средств и помощи для жертв теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Савчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Савчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Савчук отметил, что РКК начал оказывать поддержку пострадавшим сразу после трагедии. Так, на первом этапе была запущена круглосуточная горячая линия психологической поддержки. Материальную помощь получили 97 семей на общую сумму свыше 30 млн руб.

Сейчас благотворительная организация выделила 17 млн руб. на помощь пострадавшим с инвалидностью. На улучшение жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей, было потрачено свыше 19 млн руб. Также за счет РКК более 180 человек воспользовались оздоровительными услугами и санаторно-курортным лечением.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате него погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По уголовному делу о теракте арестованы 18 человек, включая четырех исполнителей. 4 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вербовкой террористов занимались члены запрещенной террористической группировки «Вилаят Хорасан». 30 ноября три фигуранта дела, обвиняемые в обеспечении исполнителей теракта оружием, попросили суд освободить их из СИЗО.

О расследовании теракта — в материале «Ъ» «В деле "Крокуса" взят новый след».