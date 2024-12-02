Ярославский Дворец пионеров не откроют до 20 декабря

В Ярославле отложили решение вопроса о возобновлении обучения во Дворце пионеров. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсант Фото: Антон Голицын / Коммерсант

Напомним, нужно провести противоаварийные работы в здании на Советской, 15, которое горело в сентябре и угрожает, по заявлениям властей, обрушением соседнему Дворцу пионеров. Все работы планировалось завершить до 1 декабря, и уже в начале месяца принять решение о возобновлении работы учреждения. Сегодня на месте побывала рабочая группа.

«Учитывая, что на сегодняшний день сохраняется риск возможного обрушения части пострадавшего здания на соседнее здание Дворца пионеров, решено отложить разрешение возможности обучения во Дворце пионеров до 20 декабря»,— сообщил начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии Александр Белозеров.

По его словам, сейчас подрядчик на этапе получения разрешения на проведение работ. Завтра он должен начать работу по закреплению горевшей стены.

Алла Чижова