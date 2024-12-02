В Ярославле перенесли стройку нового корпуса психбольницы

В Ярославской области сократили финансирование на проектно-сметную документацию для корпуса психиатрической больницы. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по здравоохранению ярославской облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На заседании рассматривались поправки бюджета на 2025 год. Депутат Елена Кузнецова обратила внимание, что на 170 млн руб. уменьшается размер ассигнований для министерства строительства по возведению медицинских организаций. Как пояснил министр финансов Алексей Долгов, речь о ПСД для психиатрической больницы.

«Сейчас она в плановом периоде в федеральном бюджете пока не предусмотрена»,— сказал господин Долгов. Представитель минздрава объяснила, что на настоящий момент отсутствует программа по психиатрической помощи, поэтому пока строительство не включено ни в одну федеральную программу.

«Как только будет включение, это примерно 26 год. Мы обязательно будем включаться туда. К тому же у нас проектно-смертная документация в процессе разработки»,— сообщила представитель.

Алла Чижова