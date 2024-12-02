В Ростовской области отремонтировали мост для поставки техники в ЛНР

На ремонт моста по улице Магистральной в городе Гуково Ростовской области направили 210 млн руб. Объект обеспечивает транспортную связь между Новошахтинском, Зверево, Красным Сулином, а Свердловском и Красным Партизаном в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По информации областных властей, о закрытии путепровода просили сами жители Гукова, указывавшие на то, что по просевшей дороге продолжают ездить большегрузы и на конструкцию оказывается большая нагрузка, из-за чего есть высокий риск обрушения.

Ремонт начался 13 декабря 2023-го. Общая протяженность мостовой конструкции составляет 51 м, для пешеходов обустроили тротуары. Как пояснила первый замминистра транспорта Ростовской области Инна Володина, при подготовке проектной документации был учтен возросший транспортный поток, и после завершения реконструкции путепровод готов к пропуску большегрузной техники, следующей на территорию ЛНР.

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Ева Китаева