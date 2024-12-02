Между Ростовом и Мариуполем открыт новый участок трассы Р-280

После капитального ремонта запущен участок федеральный трассы Р-280 «Новороссия», который соединяет Ростовскую область и Мариуполь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

В рамках ремонта трасса была расширена до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км, также построен надземный пешеходный переход. Пропускная способность дороги увеличена до 25 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в сутки.

Ева Китаева