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В Татарстане владельца квадрокоптера наказали за нарушения правил безопасности полетов

В Татарстане владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности полетов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Осенью 2024 года в селе Пимери местный житель проводил авиационно-химические работы, используя беспилотник весом 50 кг. Однако разрешения на полеты он не получил, не имел прав на управление воздушным судном и соответствующей документации, а квадрокоптер не был зарегистрирован. Эти действия создавали угрозу безопасности и могли привести к авариям.

По материалам прокуратуры Ространснадзор привлек владельца беспилотника к административной ответственности по ч. 4–6 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему назначили штрафы за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.

Влас Северин

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