Гособоронзаказ подогрел промышленность

Промышленное производство в Курганской области в январе — октябре 2024 года выросло на 31,7% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. В обрабатывающих отраслях рост составил 38,7%, при этом добыча полезных ископаемых сократилась почти на 15%. Устойчивый значительный рост промпроизводства наблюдается на протяжении всего года, несколько месяцев Зауралье лидирует по этому показателю среди регионов РФ. В правительстве области объясняют подъем в том числе созданием сети индустриальных парков. Эксперты считают, что в первую очередь рост связан с увеличением гособоронзаказа, а также спроса на металлопродукцию со стороны автозаводов и вагоностроителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подъем промпроизводства наблюдается в Курганской области на протяжении всего 2024 года

Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ Подъем промпроизводства наблюдается в Курганской области на протяжении всего 2024 года

Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ

По итогам 10 месяцев 2024 года индекс промышленного производства составил 131,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В октябре темпы роста замедлились в годовом выражении до 10,5% после 26,1% в сентябре. Объемы промпроизводства в октябре к сентябрю 2024 года увеличились на 5,1%. Такие данные представило управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих отраслях: объемы промышленного производства в январе — октябре увеличились на 38,7% год к году, в октябре к октябрю прошлого года — на 12,2%.

Кроме того, за 10 месяцев почти на 14% увеличилось производство в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». При этом добыча полезных ископаемых сократилась почти на 15%, а производство по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 20,2%.

В обрабатывающих отраслях в январе — октябре самый значительный прирост произошел в производстве химических веществ и продуктов — на 188,7%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 131,5%, в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 43,3%, в производстве прочих транспортных средств и оборудовании — на 35,4%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 32,1%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 30,4%, электрооборудования — на 17%. Снижение объемов наблюдалось в производстве прочих готовых изделий — на 32,1%, кожи и изделий из нее — на 26,7%, одежды — на 14,8%, резиновых и пластмассовых изделий — на 11,6%.

Оборот организаций Курганской области в январе — октябре 2024 года увеличился в действующих ценах на 30,8% год к году и составил 656,9 млрд руб. На долю промышленных производств в этой сумме приходится 57,6%. Оборот компаний, работающих в «обработке», увеличился в полтора раза.

Значительный подъем промышленного производства наблюдается в Курганской области на протяжении всего 2024 года. Несколько последних месяцев регион занимает первое место среди субъектов РФ по темпам роста показателя. В целом по России индекс промышленного производства в январе — октябре составил 104,4% год к году.

Правительство Курганской области неоднократно акцентировало внимание на том, что рост связан с развитием новых производств, в том числе, созданием сети индустриальных парков в регионе. «Существенный импульс дал инициированный губернатором Вадимом Шумковым проект создания сети индустриальных парков — площадок, обеспеченных сетями и дополнительными льготами, где быстро и выгодно можно развернуть производство»,— сообщала ранее пресс-служба правительства региона.

Процесс создания сети индустриальных парков реализуется в рамках пятилетней индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, утвержденной федеральным правительством в 2019 году как для одного из 10 самых депрессивных субъектов РФ. Ежегодно регион получает по 1 млрд руб. на мероприятия, которые в конечном итоге должны повысить уровень жизни зауральцев. На сегодня на территории Курганской области построено и введено в эксплуатацию пять парков в Кургане, Варгашах и Шадринске, где работают около 40 резидентов. Еще два объекта в Кургане и Катайске находятся на заключительной стадии строительства.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что увеличение промпроизводства, в первую очередь, связано с отраслями, составляющими основу экономики региона, в частности, это различные виды машиностроения.

«На рост могло повлиять то, что область активно участвует в программе импортозамещения и находится на пересечении нескольких путей, из нее удобно доставлять товары в страны Азии. Наличие развитой промышленной инфраструктуры также могло повлиять на рост показателей. Не исключено, что наличие промышленных парков в регионе также могло сказаться на увеличении производства, главным образом, за счет рационального использования этой недвижимости, наличия необходимых кадров»,— считает эксперт.

По мнению директора Центра регионального развитий Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимира Климанова, промышленный подъем в Зауралье в первую очередь связан с ростом гособоронзаказа. «В Курганской области расположен ряд предприятий оборонного комплекса, который получил значимый бюджетный импульс именно в рамках текущего момента. Скорее всего, рост промышленного производства объясняется именно этим. Если бюджетный импульс был, начиная со второй половины 2022 года, то как раз он должен был дать свой эффект в прошлом году и в текущем. Оборонные, прочие изделия машиностроения сложно поддаются учету, но, тем не менее, по косвенным всем факторам мы можем судить, скорее всего, именно об этом. Возможно, какой-то эффект дал восстановительный процесс после наводнения. Все-таки половодье затронуло Курганскую область достаточно сильно, и экономическая активность в рамках восстановительного процесса могла повлиять на темпы роста»,— отметил Владимир Климанов.

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский отмечает, что рост промпроизводства в Курганской области формируется преимущественно обрабатывающими отраслями, занимающими порядка 90% в структуре промышленности региона. В свою очередь, в «обработке» драйвером стала базовая отрасль — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. «Еще в прошлом году производство готовых металлических изделий показало рост в 1,5 раза к уровню 2022 года, а в текущем году этот рост стал еще более выражен. Увеличение выпуска металлопродукции сейчас поддерживается за счет восстановления и активизации спроса со стороны вагоностроительных и автомобилестроительных предприятий, а также со стороны топливно-энергетического комплекса. Безусловно, есть рост в части военно-промышленного комплекса, который сложно выделить, но, например, динамика более чем на 30% к январю — октябрю 2023 года по производству прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки машин и оборудования, в определенной степени это может тоже подтверждать», — говорит эксперт.

Юлия Гарипова