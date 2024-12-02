В Актанышском районе погиб мужчина, провалившись под лед

В Актанышском муниципальном районе на озере погиб мужчина, он провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Толщина льда на озере в Актанышском районе составляла от 3 до 5 см. Уточняется, что такой лед не может выдержать ни веса взрослого, ни веса ребенка.

«Сейчас выход на лед смертельно опасен! Берегите своих родных и близких!» — заявил заместитель руководителя ГУ МЧС по Татарстану Юрий Венедиктов.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что 30 ноября в Алексеевском районе спасли 6 человек с оторвавшейся льдины на реке Кама.

Диана Соловьёва