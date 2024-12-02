Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют на восемь часов

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют с 00:30 до 08:30 часов 3 декабря на участке с 244-го по 253-й км, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объехать ограничение можно через улицы Тобольска — пр. Дзираева, пр. Менделеева, ул. Семена Ремезова, ул. Защитинская и Уватский тракт. В Госавтоинспекции призвали водителей быть бдительными. На месте будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Анна Капустина