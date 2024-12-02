В Ростове прошла фотовыставка «Из России с любовью»

В Донской государственной публичной библиотеке прошла фотовыставка «Из России с любовью», сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: информационное агентство «ЕвроМедиа» Фото: информационное агентство «ЕвроМедиа»

«Из России с любовью» – это проект журнала «Нация» (входит в «ЕвроМедиа»), который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Он посвящен историям 55 иностранцев, которые адаптировались к жизни в другой стране и стали ее частью.

Фотоработы можно было увидеть в читальном зале ДГПБ с 21 по 28 ноября.