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В Ростове прошла фотовыставка «Из России с любовью»

В Донской государственной публичной библиотеке прошла фотовыставка «Из России с любовью», сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа».

Фото: информационное агентство «ЕвроМедиа»

Фото: информационное агентство «ЕвроМедиа»

«Из России с любовью» – это проект журнала «Нация» (входит в «ЕвроМедиа»), который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Он посвящен историям 55 иностранцев, которые адаптировались к жизни в другой стране и стали ее частью.

Фотоработы можно было увидеть в читальном зале ДГПБ с 21 по 28 ноября.

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