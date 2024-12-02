ООО «СВГК» ждут новые проверки после жалоб жителей и обращения властей

Власти Самарской области направят новое обращение к силовикам и в надзорные ведомства на тему проверки деятельности ООО «СВГК». Оно будет касаться неудовлетворительного качества обслуживания газового оборудования в жилых домах и квартирах, а также нарушения обязательств по программе газификации в регионе. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании правительства в понедельник, 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Я попросил своих коллег в правительстве подготовить заявление от моего имени в правоохранительные органы. Администрацию губернатора прошу работу обобщить. Это работа на троих и касается исполнительной власти региона, прокуратуры и МВД. Наведение порядка в сферах газа и электричества позволит найти дополнительные ресурсы на выполнение многих важных социальных функций»,— сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области отметил, что постоянно получает от жителей региона жалобы на качество обслуживания газового оборудования и высокие тарифы на услуги. Он отметил, что ситуация, которая на минувшей неделе привела к взрыву газа в жилом доме в Сызрани, от которого пострадал человек, произошла из-за халатности ответственных лиц.

Это не единственный случай обращения правительства Самарской области к силовикам в связи с проблемами в указанной сфере. В октябре текущего года стало известно о том, что власти региона направили в СУ СК РФ обращение с просьбой проверить работу ООО «СВГК» в части реализации федеральной программы газификации. В документе речь идет об использовании компанией средств специальной надбавки на цели, не предусмотренные программой. Их сумма составляет около одного млрд руб.

Одновременно с этим ООО «СВГК» подало в региональный арбитраж иск к областному правительству, в котором попросило отменить постановление властей за июль 2024 года о поправках в программу газификации. Материалы были направлены по компетенции в самарский облсуд.

Георгий Портнов