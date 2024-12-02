Администрацию Саратова обязали убрать свалку в Залетаевском овраге

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провело выездную проверку по обращению гражданина о свалке в Залетаевском овраге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты прибыли на территорию указанного оврага в Заводском районе Саратова и близ ГСК «Новатор» выявили несанкционированную свалку на почве без твердого покрытия. Речь идет об автомобильных шинах, отходах полиэтилена, ломе строительного кирпича.

Выяснилось, что госсобственность на этот земельный участок не разграничена. Управление объявило администрации Саратова предостережение и обязало ликвидировать свалку.

Павел Фролов