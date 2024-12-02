Ростовчане выступили в защиту рощи на левом берегу Дона

Созданную общественным объединением «ГорЛесНадзор» петицию в защиту рощи на левом берегу Дона за трое суток подписали 2 тыс. ростовчан. Волонтеры требуют включить территорию к западу от Ворошиловского моста в зону защитных зеленых насаждений специального назначения, чтобы гарантировать ее сохранность.

Общественники предложили превратить рощу в продолжение «Левобережного» парка и благоустроить ее как природную зону. Соответствующее заявление «ГорЛесНадзор» направил в департамент архитектуры и градостроительства Ростова.

Вырубить рощу и заняться ее застройкой ранее планировали «Донэлектросталь», а затем — ИП Павел Шумелов, но ни один из проектов не дошел до реализации.

Дмитрий Ковалевский