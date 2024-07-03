В рамках акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в банки около миллиона монет разных номиналов на сумму 3,4 млн руб., общий вес мелочи — около 4 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловчане сдали монет на сумму 3,4 млн рублей во время «Монетной недели»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Свердловчане сдали монет на сумму 3,4 млн рублей во время «Монетной недели»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе банка, свердловчане чаще всего приносили в банки десятирублевые монеты. Их сдали более четверти миллиона штук на сумму 2,5 млн руб. Сдавались также и памятные 25-рублевые монеты, всего их было передано в банки около 300 штук на сумму более 7 тыс. руб.

По словам заместителя начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Дениса Семавина, на каждого жителя России приходится около 500 монет. При этом важно, чтобы они работали в экономике, поскольку мелочь нужна, например, в транспорте, кассах оплаты ЖКУ.

В прошлом году в Свердловской области собрали почти миллион монет на сумму 3 млн руб.

Анастасия Таначева

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