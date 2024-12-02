Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области 550 единиц техники будут убирать дороги в зимний период

Зимой 550 единиц техники будут выполнять работы по расчистке автомобильных дорог от снежных заносов и ликвидации скользкости в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для устранения последствий резкого изменения погодных условий заготовлено более 170 тыс. т противогололедных материалов. Также установлено более 1 тыс. знаков, 12,5 тыс. сигнальных вех и более 10,5 тыс. погонных метров снегосдерживающих сеток и щитов.

С 1 ноября дорожными организациями ведется круглосуточное дежурство.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...