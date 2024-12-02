В Ростовской области 550 единиц техники будут убирать дороги в зимний период

Зимой 550 единиц техники будут выполнять работы по расчистке автомобильных дорог от снежных заносов и ликвидации скользкости в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для устранения последствий резкого изменения погодных условий заготовлено более 170 тыс. т противогололедных материалов. Также установлено более 1 тыс. знаков, 12,5 тыс. сигнальных вех и более 10,5 тыс. погонных метров снегосдерживающих сеток и щитов.

С 1 ноября дорожными организациями ведется круглосуточное дежурство.

Ева Китаева