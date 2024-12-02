Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханским аграриям выделят 3 млн на производство зерна в 2025 году

Астраханские власти планируют оказать финансовую поддержку местным производителям зерновых культур в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Как рассказали в пресс-службе областного минсельхоза, в будущем году на возмещение части затрат на производство и продажу зерна выделят 3,1 млн руб. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что данная мера поддержки связана с восстановлением производства риса. Так, на конец 2024 года намерены собрать около 36 тыс. тонн риса, что на 30% больше, чем годом ранее (25 тыс. тонн). В течение ближайших трех лет астраханские власти рассчитывают значительно увеличить объемы производства данной зерновой культуры посредством реализации крупных инвестпроектов.

Также в министерстве отметили, что общий объем государственной поддержки сельскохозяйственных производителей региона в следующем году составит 1,3 млрд руб. Средства направят на улучшение мелиоративных систем, увеличение производства картофеля и овощей, развитие аквакультуры и сельского туризма. Как сообщает ТАСС, объем государственной поддержки аграриев в 2024 году составит более 1,4 миллиарда рублей, что превышает показатели предыдущего года более чем на треть.

Нина Шевченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...