Астраханским аграриям выделят 3 млн на производство зерна в 2025 году

Астраханские власти планируют оказать финансовую поддержку местным производителям зерновых культур в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Как рассказали в пресс-службе областного минсельхоза, в будущем году на возмещение части затрат на производство и продажу зерна выделят 3,1 млн руб. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что данная мера поддержки связана с восстановлением производства риса. Так, на конец 2024 года намерены собрать около 36 тыс. тонн риса, что на 30% больше, чем годом ранее (25 тыс. тонн). В течение ближайших трех лет астраханские власти рассчитывают значительно увеличить объемы производства данной зерновой культуры посредством реализации крупных инвестпроектов.

Также в министерстве отметили, что общий объем государственной поддержки сельскохозяйственных производителей региона в следующем году составит 1,3 млрд руб. Средства направят на улучшение мелиоративных систем, увеличение производства картофеля и овощей, развитие аквакультуры и сельского туризма. Как сообщает ТАСС, объем государственной поддержки аграриев в 2024 году составит более 1,4 миллиарда рублей, что превышает показатели предыдущего года более чем на треть.

Нина Шевченко