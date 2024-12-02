В Оренбуржье возбудили уголовные дела о незаконном приобретении прав на земли

В Оренбургском районе возбудили уголовные дела в отношении собственников земельных участков по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, «ряд лиц, заведомо зная об отсутствии на муниципальных земельных участках объектов капитального строительства, использовали поддельные документы для получения права собственности на три участка». Расположены земли в пределах сел Нежинка и Южный Урал. Несуществующие объекты строительства также поставили на кадастровый учет.

Право собственности на муниципальные земельные участки получили на льготных условиях: по цене, сниженной до 5% от кадастровой стоимости участков. Бюджетам Оренбургского района и Нежинского сельсовета причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Прокуратура Оренбургского района контролирует ход и результаты расследования.

Руфия Кутляева