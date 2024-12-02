Курганская область стала лидером в стране по росту зарплаты

Курганская область находится на первом месте в России по темпам роста среднемесячной зарплаты по итогам девяти месяцев 2024 года. Увеличение составило 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в личном telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

При этом по темпам роста среднедушевого денежного дохода Курганская область занимает второе место в стране. Показатель за девять месяцев увеличился на 22,6%. По увеличению реальных денежных доходов регион на третьем месте (+12,4% за январь-сентябрь 2024 года).

Как отмечает Вадим Шумков, рост экономических показателей позволил с 1 декабря провести очередное увеличение заработных плат отдельным категориям бюджетников и с 1 января повысить размер выплат ветеранам труда.

По последним опубликованным Росстатом данным, в январе-августе 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляла 59,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска