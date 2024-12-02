Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд на Урале отправил в колонию шесть членов группировки за хищение маткапитала

Суд в Свердловской области вынес обвинительные приговоры в отношении шести участников преступной группы, обвиняемых в хищении средств материнского капитала под руководством директора одного из риэлторских агентств. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, членам группировки назначены сроки от 1 года 8 месяцев до 4 лет колонии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в зависимости от степени участия в преступлениях участники преступной группы были признаны виновными по ч.ч. 3,4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, члены группы занимались преступной деятельностью в период с 2019 по 2021 год. Следствие считает, что они разработали преступную схему, согласно которой похищали деньги территориального пенсионного фонда, предназначавшиеся для выплат материнского капитала.

Они подыскивали людей, желающих обналичить маткапитал, и через кредитно-потребительские кооперативы создавали условия формально необходимые для распоряжения средствами якобы для улучшения жилищных условий. «В действительности же улучшение жилищных условий граждан в результате мошеннических действий подсудимых не производилось, а обналиченные средства маткапитала присваивались участниками преступной группы и расходовались ими по своему усмотрению», — сообщили в СКР с уточнением, что по каждому из эпизодов обвиняемые незаконно получали 300–400 тыс. руб.

«Выявлена и пресечена данная преступная схема была в результате грамотной работы сотрудников подразделения по борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью" территориального отдела МВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...