Суд на Урале отправил в колонию шесть членов группировки за хищение маткапитала

Суд в Свердловской области вынес обвинительные приговоры в отношении шести участников преступной группы, обвиняемых в хищении средств материнского капитала под руководством директора одного из риэлторских агентств. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, членам группировки назначены сроки от 1 года 8 месяцев до 4 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в зависимости от степени участия в преступлениях участники преступной группы были признаны виновными по ч.ч. 3,4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, члены группы занимались преступной деятельностью в период с 2019 по 2021 год. Следствие считает, что они разработали преступную схему, согласно которой похищали деньги территориального пенсионного фонда, предназначавшиеся для выплат материнского капитала.

Они подыскивали людей, желающих обналичить маткапитал, и через кредитно-потребительские кооперативы создавали условия формально необходимые для распоряжения средствами якобы для улучшения жилищных условий. «В действительности же улучшение жилищных условий граждан в результате мошеннических действий подсудимых не производилось, а обналиченные средства маткапитала присваивались участниками преступной группы и расходовались ими по своему усмотрению», — сообщили в СКР с уточнением, что по каждому из эпизодов обвиняемые незаконно получали 300–400 тыс. руб.

«Выявлена и пресечена данная преступная схема была в результате грамотной работы сотрудников подразделения по борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью" территориального отдела МВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мария Шараева