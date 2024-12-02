В Театральном центре «На Страстном» отменили гастроли «Коляда-театра»

Театральный центр (ТЦ) «На Страстном» объявил об отмене гастролей екатеринбургского «Коляда-театра», которые должны были состояться с 13 января по 2 февраля 2025 года. Сообщение об отмене появилось на сайте ТЦ «На Страстном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Дорогие зрители, к нашему большому сожалению, гастроли "Коляда-театра", запланированные на январь—февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам»,— говорится в сообщении. Зрителям, которые уже приобрели билеты, средства пообещали вернуть в течение недели.

Как уточнил создатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда, он узнал об отмене гастролей из сообщения на сайте ТЦ «На Страстном». «Мне оттуда не звонили, не писали, а просто отменили — и все. Мы играли там (в театральном центре "На Страстном".— ''Ъ'') спектакли 16 лет подряд, каждый раз после Нового года три недели. Простите нас, дорогие зрители. Мне ужасно стыдно. Делают они, а стыдно мне. Но другого выхода из ситуации я не вижу, я написал уже: своих не бросаем, все, точка»,— написал господин Коляда в социальных сетях. Он добавил, что стоимость выкупленных на 27 запланированных в рамках гастролей спектаклей составила 11,8 млн руб.

Ранее Николай Коляда заявил, что планирует отменить гастроли в Москве. Свое намерение он объяснил тем, что в ТЦ «На Страстном» от него потребовали заменить одного из актеров, лидера уральской рок-группы «Курара» Олега Ягодина.

Напомним, в 2022 году Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Олега Ягодина на 40 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Поводом для этого послужили высказывания музыканта со сцены на фестивале Ural Music Night в июне 2022 года. Летом 2024 года группа «Курара» переносила концерты в разных городах России, в Москве и Екатеринбурге выступления коллектива были отменены.

Анастасия Таначева, Екатеринбург