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Под Астраханью возбудили дела в отношении трех человек за взятку кадровику

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовные дела о даче взятки сотруднику газоперерабатывающей организации (ч. 2 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигуранты передали взятки от 100 до 250 тыс. руб. сотруднику по кадровым вопросам газоперерабатывающей организации. Сделали они это через посредника. Взамен им обещали помочь в трудоустройстве в эту компанию.

В пресечении преступной деятельности были задействованы специалисты региональных СК и УФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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