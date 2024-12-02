В Ярославской области представили нового прокурора

Замгенпрокурора России Юрий Пономарев представил нового прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого коллективу и руководителям органов власти. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что указом от 28 ноября президент России Владимир Путин назначил господина Юрздицкого прокурором Ярославской области на 5-летний срок. 2 декабря его представили в регионе.

Господин Пономарев подчеркнул, что Климент Юрздицкий — «опытный работник прокуратуры», обладающий широким спектром знаний. Губернатор Михаил Евраев поздравил господина Юрздицкого с вступлением в должность и обозначил направления совместной работы. Сам прокурор выразил уверенность в том, что «коллектив прокуратуры Ярославской области способен решать самые сложные задачи».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что до назначения ярославским прокурором Климент Юрздицкий был заместителем прокурора Тверской области. Является старшим советником юстиции. Родился в городе Пудоже Пудожского района Карельской АССР, в органах прокуратуры работает с 1999 года.

Алла Чижова