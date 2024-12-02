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Тюменская прокуратура направила более 50 исков в защиту участников СВО за год

Прокуратура Тюменской области в текущем году направила в суд более 50 заявлений в защиту прав участников СВО, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В частности они направлены на то, чтобы установить факт проживания участников на территории Тюменской области и обеспечить их положенными мерами поддержки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокурорское вмешательство потребовалось в случаях несоблюдения мер социальной поддержки, отказов в их назначении без законных оснований, неправомерного удержания средств по исполнительным производствам, которые были возбуждены в отношении участников. В прокуратуре отметили важность межведомственного взаимодействия и вклад фонда «Защитники Отечества» в решение подобных вопросов.

Напомним, ранее в Тюменской области остановили взыскание долгов с участников СВО на сумму 1,3 млрд руб. В отношении 5 тыс. должников приостановили 24,9 тыс. исполнительных производств.

Анна Капустина

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