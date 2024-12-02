В Челябинске простой трамваев из-за ДТП составил 120 часов за месяц

В ноябре в Челябинске произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев. В результате общий простой электротранспорта составил 120 часов, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Чаще всего причинами ДТП были столкновения автомобилей на трамвайных путях. Таких случаев зафиксировано 13. Аварий с участием трамваев и автомобилей — пять. Еще одно ДТП произошло из-за обрыва контактной сети транспортом с негабаритным грузом, из-за этого трамваи не могли ехать в течение четырех часов. В «ЧелябГЭТе» подчеркивают, что перевозчик несет потери из-за простоя трамваев даже в тех случаях, когда ДТП произошло без участия общественного транспорта.