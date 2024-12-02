Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 13%

В Ростовской области в январе—октябре 2024 года было продано товаров в розницу почти на 1,5 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Объем продаж продуктов, напитков и табачных изделий вырос на 11,7% и составил 718 млрд руб. (48,7% от всего оборота розничной торговли). Объем продаж непродовольственных товаров увеличился на 14,2% до 755,6 млрд руб. (51,3% от всего оборота розничной торговли).

Более половины объема продаж обеспечивают крупные и средние организации (55,8% объема продаж), далее идут субъекты малого предпринимательства с показателем 38,3%. Удельный вес рыночно-ярмарочной торговли составляет 5,9%.

Кристина Федичкина