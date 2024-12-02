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За день в Челябинске произошло шесть коммунальных аварий

В понедельник, 2 декабря, в Курчатовском, Советском, Ленинском и Металлургическом районах Челябинска произошло шесть повреждений водоводов. Подачу воды ограничили в нескольких домах. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ» в официальном telegram-канале.

До полудня специалисты для поиска повреждений на сетях ограничили подачу воды в доме №43 на улице Куйбышева в Курчатовском районе. На данный момент снабжение восстановлено. Также отключали воду в Первом Штанговом переулке в поселке Першино, на улице Коммунаров, 22, на улицах Гайдара, Короленко, Дарвина, Мебельной, Красного Урала, Барановичской, в Первом Мебельном переулке, на Комсомольском проспекте.

Виталина Ярховска

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