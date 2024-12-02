Объем инвестиций в Саратовскую область в 2024 году превысит 300 млрд рублей

Объем инвестиций в Саратовской области по итогам 2024 года ожидается не менее 313,5 млрд руб. Об этом сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко на пресс-конференции.

По данным министра, за третий квартал текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 199,4 млрд руб., что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпу роста частных инвестиций за первое полугодие Саратовская область сохранила лидерство среди регионов Приволжского федерального округа с показателем в 141,7%.

В настоящее время в регионе реализуется 226 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 900 млрд руб. Также формируется портфель проектов с объемом инвестиций менее 50 млн руб. — 418 проектов на общую сумму 6,2 млрд руб. За девять месяцев текущего года завершено 25 проектов на сумму 18,2 млрд руб. Среди них второй этап развития Балаковского филиала АО «Апатит» и строительство логистического комплекса класса «А».

С начала 2024 года начали реализацию 48 новых инвестиционных проектов на общую сумму 81,5 млрд руб. Ожидается, что по итогам года объем инвестиций составит не менее 313,5 млрд руб. и будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест. Министр также анонсировал ближайшие мероприятия с участием ведомства, включая форум технологического предпринимательства в технопарке Саратов Диджитал 10 декабря и региональную стратегическую сессию по промышленному туризму для предприятий 11 декабря.

Никита Маркелов