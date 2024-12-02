В Челябинской области прогнозируют снег и гололед

Во вторник, 3 декабря, на территории Челябинской области ожидаются снег и гололед. Управление Госавтоинспекции по региону предупреждает участников дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными.

Водителей призывают снизить скорость на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а также включать фары. Пешеходам рекомендуют надевать яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее светоотражающие элементы.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 3 декабря в регионе ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью температура воздуха составит минус один — минус шесть, при прояснении будет опускаться до минус 11 градусов, днем: минус два — плюс три градуса. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с .

Виталина Ярховска