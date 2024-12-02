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Объем промышленного производства в Ростовской области вырос на 7,2%

В январе—октябре 2024 года объем промышленного производства на предприятиях Ростовской области вырос на 7,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

В обрабатывающих отраслях объемы выпуска продукции выросли на 8,5%. Производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,9 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 22,3%, электрического оборудования — на 19,7%. Производство металлоизделий увеличилось на 9,4%, машин и оборудования — на 4,8%. Стройиндустрия показала рост на 4,5%, пищевая промышленность — на 3,1%.

Предприятия энергетического сектора нарастили производство на 1,4%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов — на 3%. Объемы добычи полезных ископаемых сложились на уровне прошлого года.

Кристина Федичкина

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