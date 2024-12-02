Волгоградский губернатор заявил о введении 1017 объектов по нацпроектам

В Волгоградской области количество введенных в рамках нацпроектов объектов составляет 1017. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

До конца текущего года ожидается введение в эксплуатацию еще 25 объектов, а в будущем году — 17. В ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о завершении реализации финального этапа пятилетней программы развития региона. По его словам, в следующие 10 лет в области реализуют 109 проектов, в том числе 248 мероприятий, на сумму около 2,4 трлн руб.

Господин Бочаров на совещании призвал активизировать работу в части достижения прорывных национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным до 2036 года. Он потребовал как можно скорее актуализировать обозначенные планы, программы и проекты, чтобы представить их Волгоградской областной думе.

Павел Фролов