Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Шахтах начнут производство спецодежды для нужд СВО

Производитель спецодежды откроет в Шахтах еще одно предприятие по изготовлению обмундирования для нужд специальной военной операции. Об этом в ходе заседания губернаторского совета по импортозамещению сообщил министр промышленности региона Андрей Савельев.

Как сообщают «Ведомости-Юг», новый завод будет взаимодействовать с уже работающим в городе производителем тканей. На предприятии намерены готовить местных специалистов и привлекать к работе иностранцев. Сроков реализации проекта и его стоимость господин Савельев не назвал.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...