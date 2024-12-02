В Шахтах начнут производство спецодежды для нужд СВО

Производитель спецодежды откроет в Шахтах еще одно предприятие по изготовлению обмундирования для нужд специальной военной операции. Об этом в ходе заседания губернаторского совета по импортозамещению сообщил министр промышленности региона Андрей Савельев.

Как сообщают «Ведомости-Юг», новый завод будет взаимодействовать с уже работающим в городе производителем тканей. На предприятии намерены готовить местных специалистов и привлекать к работе иностранцев. Сроков реализации проекта и его стоимость господин Савельев не назвал.

Дмитрий Ковалевский