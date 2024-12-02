Объем инвестиций в развитие АО «ЕЗ ОЦМ» за 9 месяцев составил 126,5 млн руб.

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» в период с января по сентябрь 2024 года направило на развитие производства 126,5 млн руб., что составляет 52% от планируемого годового объема инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма выросла на 208%.



Часть средств предприятие направило на приобретение 8 единиц оборудования, среди которых фрезерный обрабатывающий центр, станок электроэрозионной резки, оборудование для изготовления химической продукции. Модернизации подверглись 16 действующих установок, включая прокатный стан, перемоточный станок для термомеханической рихтовки проволоки, лазерная резка, отжиговые печи и др. Это позволяет заводу наращивать объемы производства. Так, по сравнению с прошлым годом производство химических соединений увеличилось более чем на 20%, проволоки и проводов из драгоценных металлов — на 114%, контакт-деталей — на 13%, оборудования для получения оптических стекол — на 139%.

Существующие производственные мощности позволяют АО «ЕЗ ОЦМ» активно осваивать и выпускать продукцию в рамках импортозамещения для стратегически важных промышленных отраслей. Речь идет, к примеру, о супертонких лентах из золота для электронной промышленности, а также маркерных кольцах из платиноиридиевого сплава, проволоке из сплавов Платина-Никель и Платина-Вольфрам, применяемых в эндоваскулярной хирургии.

Кроме того, АО «ЕЗ ОЦМ» продолжает активно осваивать выпуск новых видов продукции, в том числе из тантала. Напомним, в марте 2024 года на предприятии совместно со специалистами ОАО «Соликамский магниевый завод» были успешно проведены опытные работы по производству металлического тантала из первичного сырья — выплавлен 8-килограммовый слиток тантала. АО «ЕЗ ОЦМ» самостоятельно разрабатывает технологию получения металлического тантала из сырья ОАО «СМЗ» для дальнейшей плавки с целью обеспечения производства сырьем. При технической поддержке ведущих сотрудников ИХТРЭМС КНЦ РАН была разработана установка для магнийтермического восстановления пентаоксида тантала, в сентябре 2024 года на площадке завода был произведен монтаж и запуск данной установки. В настоящее время проводятся первые опытные работы.

Также до конца 2024 года планируется завершение работ по отработке технологии промышленной плавки и легирования танталовых слитков на электронно-лучевой установке, а также изготовлению ленты из тантала для производства конденсаторов (старт промышленного выпуска данной ленты запланирован на 2025 год).

АО «ЕЗ ОЦМ», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»