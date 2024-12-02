В Рыбинске на улице Гагарина поставят самолет «МиГ»

В Рыбинске на перекрестке улиц Гагарина и Софийская поставят самолет «МиГ». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Самолет планируют поставить в 2025 году, а в этом году намерены решить юридические вопросы.

«Мы знаем, что у нас Гагарин был не только космонавтом, но и летчиком-испытателем. И он испытывал "МиГи". Поэтому мы поставим самолет времен Юрия Алексеевича. Сейчас завершим все юридические проблемы, доставку из Тверской области. Но с Минобороны уже договорились и процедуру прошли»,— прокомментировал господин Рудаков.

Ранее сообщалось о планах по установке самолета «МиГ» в Ярославле.

Алла Чижова