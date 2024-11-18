Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов РФ по зарплате

Свердловская область заняла 28 строчку в рейтинге регионов России по уровню зарплат. По данным аналитиков «РИА Новости», типовой диапазон зарплат в области составил 35-74 тыс. руб. При этом ниже 30 тыс. руб. в месяц получает 18,2% работающих, выше 100 тыс. руб. в месяц — 11,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первое место рейтинга занял Чукотский автономный округ с диапазоном типовых зарплат 87-191 тыс. руб. Доля работающих с зарплатой больше 100 тыс. руб составила 66,6%, ниже 30 тыс. руб. — 1,9%. Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место (диапазон типовых зарплат — 78–181 тыс. руб), Москва — пятое (58-165 тыс. руб), Ханты-Мансийский автономный округ — шестое (59–144 тыс. руб.), Санкт-Петербург — 11-е (47–109 тыс. руб.), Тюменская область — 21-е место (37–81 тыс. руб.).

Напомним, в конце октября Свердловская область вошла в топ-15 регионов в рейтинге по доходам населения. Средний доход жителя региона составил 59,8 тыс. руб.

Виталий Красиков