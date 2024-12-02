В Тольятти начала поступать закупленная в лизинг снегоуборочная техника

В гараже тольяттинского муниципального предприятия «Зеленстрой» начала появляться новая снегоуборочная техника, закупленная городом по двум договорам лизинга. Об этом сообщили сегодня в городской администрации.

Фото: администрация г.о. Тольятти

На днях специалисты предприятия, занимающегося поддержанием чистоты в городе, встретили самосвал МАЗ и трактор «Беларусь» со шнекоротором для уборки снега. Эти машины уже готовы выйти на городские улицы на борьбу со снегом.

В «Зеленстрое» ожидают поступление ещё пяти единиц техники, среди которых будут автовышка, «пылесос», погрузчик и другие. Но эти машины прибудут в Тольятти уже в 2025 году.

Алексей Алексеев