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В Орске прокуратура через суд обязала обследовать здание спецшколы-интерната №68

Прокуратура Октябрьского района Орска обратилась в суд с заявлением, в котором потребовала провести детальное инструментальное обследование здания школы-интерната №68. Октябрьский районный суд поддержал требования надзорного ведомства, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также безопасного пребывания в образовательном учреждении. В результате нее установлено, что эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений и элементов ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №68» в Орске не осуществляется должностным образом. Ответственные лица не проводили обследование технического состояния здания с привлечением специализированной организации.

Районная прокуратура внесла представление директору спецшколы, но меры, направленные на устранение нарушений, не были приняты. Ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева

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