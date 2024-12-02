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«Амкар-Пермь» покинул вратарь

У голкипера Артема Исмагилова закончилось арендное соглашение, и он покидает «Амкар». Как отмечает пресс-служба клуба, 20-летний вратарь присоединился к пермской футбольной команде в конце января 2024 года, провел 20 матчей в чемпионате и кубке, в 10 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В сентябре был признан болельщиками игроком месяца.

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

Отметим, что практически у всех футболистов, выступавших за «Амкар-Пермь» в этом сезоне, контракты завершатся в конце декабря.

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