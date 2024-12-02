В Самаре прокуратура проверила состояние корпусов клинической больницы N 8

Прокуратура Кировского района проверила санитарное состояние корпусов Городской клинической больницы № 8. Ранее сообщалось, что неудовлетворительным состоянием хирургического отделения больницы заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. По данному факту следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили сегодня в региональной прокуратуре, в настоящее время минздравом Самарской области выделены деньги и проводятся работы по капитальному ремонту отделения терапевтического профиля. Что касается хирургического корпуса, то на его ремонт лечебным учреждением запрошены денежные средства.

«По итогу проверки принимался комплекс мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности»,— отметили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев