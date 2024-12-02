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В Пензенской области суд вернул земельные участки в госсобственность

В Пензенской области суд по иску прокуратуры признал недействительными договоры аренды земельных участков в Земетчинском и Ленинской районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения земельного законодательства прокуратура выяснила, что органы местного самоуправления в указанных районах незаконно сформировали участки земли с расположенными на них прудами на реках Ижмора и Ломовка, после чего передали их в аренду. Надзорный орган попросил суд признать недействительными такие договоры, а зарегистрированные на них права — отсутствующими.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Как только судебные решения вступят в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.

Павел Фролов

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