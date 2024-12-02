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Челябинская область в топ-10 по зарплатным предложениям для вахтовиков

Челябинская область занимает девятое место среди регионов с самыми высокими зарплатными предложениями при вахтовом графике. Осенью предлагаемое жалованье для сотрудников, работающих подобным образом, на Южном Урале составляет в среднем 152,4 тыс. руб., что на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает «Авито Работа».

По стране количество вакансий с вахтовым графиком работы в России выросло за год на 73%. Вместе с тем увеличилась и средняя зарплата. Сейчас она находится на уровне 144,4 тыс. руб. (+28% с осени 2023 года). Больше всего предлагают специалистам в сфере ремонта и отделки помещений — им в среднем готовы платить 199,4 тыс. руб. в месяц. На втором месте — металлургическая промышленность с показателем 176,9 тыс. руб. Топ-3 замыкает лесная и деревообрабатывающая промышленность со средней предлагаемой зарплатой в 170 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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