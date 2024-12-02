За перевозки в Ярославской области будет отвечать Андрей Майоров

Исполняющим обязанности директора ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» назначен Андрей Майоров. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как указывается в картотеке «Ъ», господин Майоров назначен с 19 ноября 2024 года. В профильном министерстве уточнили, что ранее он работал в должности начальника контрольно-ревизорской службы учреждения. В течение минимум восьми лет он работал в Федеральной налоговой службе.

До этого учреждением также в статусе и.о. руководил Сергей Волканевский, занявший этот пост после ареста предыдущего директора Ильи Прокопьева, который вместе с экс-директором областного департамента транспорта Татьяной Черемных обвиняется в получении взятки.

Алла Чижова