Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курганский добытчик урана не смог оспорить штраф за строительные нарушения

АО «Далур» (входит в госкорпорацию «Ростатом»), предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не смогло оспорить решение арбитражного суда Курганской области, признавшего законным штраф в размере 510 тыс. руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие нарушений, найденных Уральским МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора при проверке стройплощадки участка по разработке месторождения. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В мае текущего года Ростехнадзор проводил проверку строительства первого этапа опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений. Объект во время стройки частично использовался, но соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию не было. При этом процесс контролировался в недостаточном объеме, а некоторые документы на проведение работ отсутствовали. Ростехнадзор признал «Далур» виновным по ч. 1 ст. 9.4 (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов), ч. 3, 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию). Предприятие оштрафовали на 1 млн руб.

Не согласившись с выводами и решением Ростехнадзора, «Далур» обратился в суд. По мнению заявителя, сотрудники ведомства во время проверки увидели процесс устранения ошибок, допущенных во время пуско-наладочных работ. Доказательств действий, подтверждающих коммерческое использование участка месторождения, не обнаружено, следовательно, не было и нарушения, резюмировали представители компании.

Суд не согласился с доводами «Далура», но решил снизить штраф с 1 млн руб. до 510 тыс. руб. Структура «Росатома» обратилась в апелляционную инстанцию. Однако восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил ее заявление без удовлетворения. Инстанция подтвердила, что на месторождении проводились монтажные работы, которые выполняются до пуско-наладочных. Соединение этих этапов строительства возможно только во время этапа индивидуальных испытаний. Соответствующего документа между подрядчиком и предприятием подписано не было, и «Далур», зная об отсутствии документов, решил незаконно использовать объект.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...