Курганский добытчик урана не смог оспорить штраф за строительные нарушения

АО «Далур» (входит в госкорпорацию «Ростатом»), предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не смогло оспорить решение арбитражного суда Курганской области, признавшего законным штраф в размере 510 тыс. руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие нарушений, найденных Уральским МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора при проверке стройплощадки участка по разработке месторождения. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В мае текущего года Ростехнадзор проводил проверку строительства первого этапа опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений. Объект во время стройки частично использовался, но соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию не было. При этом процесс контролировался в недостаточном объеме, а некоторые документы на проведение работ отсутствовали. Ростехнадзор признал «Далур» виновным по ч. 1 ст. 9.4 (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов), ч. 3, 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию). Предприятие оштрафовали на 1 млн руб.

Не согласившись с выводами и решением Ростехнадзора, «Далур» обратился в суд. По мнению заявителя, сотрудники ведомства во время проверки увидели процесс устранения ошибок, допущенных во время пуско-наладочных работ. Доказательств действий, подтверждающих коммерческое использование участка месторождения, не обнаружено, следовательно, не было и нарушения, резюмировали представители компании.

Суд не согласился с доводами «Далура», но решил снизить штраф с 1 млн руб. до 510 тыс. руб. Структура «Росатома» обратилась в апелляционную инстанцию. Однако восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил ее заявление без удовлетворения. Инстанция подтвердила, что на месторождении проводились монтажные работы, которые выполняются до пуско-наладочных. Соединение этих этапов строительства возможно только во время этапа индивидуальных испытаний. Соответствующего документа между подрядчиком и предприятием подписано не было, и «Далур», зная об отсутствии документов, решил незаконно использовать объект.

Виталина Ярховска