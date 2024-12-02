Росприроднадзор обязал администрацию Идолгского МО устранить свалку

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провело выездную проверку по обращению общественного инспектора по охране окружающей среды, который рассказал о несанкционированной свалке в границах Идолгского муниципального образования Татищевского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты изучили территорию и выявили там отходы производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы, лом кирпичной кладки, бой строительного кирпича. Загрязнена территория в 1,8 тыс. кв м на земельном участке, госсобственность на который не разграничена.

Росприроднадзор усмотрел в бездействии администрации Идолгского муниципального образования признаки административного нарушения. Управление объявило администрации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, обязало ее ликвидировать несанкционированную свалку.

Павел Фролов