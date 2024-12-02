В Саратове возбудили дело о сбросе неочищенных сточных вод в Волгу

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Волгу сбрасывают неочищенные сточные воды. В ходе проверки специалисты выяснили, что в Саратове на самом деле загрязняют акваторию реки через канализационную насосную станцию.

Следователи СК приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Им предстоит установить лицо, которое причастно к совершению преступления.

Павел Фролов