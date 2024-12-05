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Коммерсантъ FM
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Новое слово в реабилитации спинальных травм

Глубокая стимуляция вернула двум пациентам возможность ходить

Травмы спинного мозга часто возникают у молодых, здоровых и очень спортивных людей. Таким был в 2006 году и австриец Вольфганг Йегер: в 36 лет несчастный случай при катании на горных лыжах оставил его в инвалидной коляске.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Но то было 18 лет назад. А сегодня Йегер снова ходит, снова двигается — ему помогает инновационная техника глубокой стимуляции мозга.

«В прошлом году во время отпуска для меня не было проблемой пройтись к морю и от моря по ступенькам,— рассказывает счастливый Йегер,— а теперь уже я могу сам дотянуться до вещей в шкафах на кухне».

Команда ученых из Политехнической школы Лозанны и университетской больницы Лозанны рассказывает, что таких результатов удалось добиться, воздействуя на мозг в неожиданной области — латеральной части гипоталамуса. Похоже, это помогло Йегеру и еще одному пациенту с травмой позвоночника восстановить некоторую подвижность!

Как объясняют ученые, глубокая стимуляция подразумевает имплантацию электродов в определенные области мозга для помощи в управлении нейронной активностью. Она давно используется для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и тремор.

И только недавно ученые обнаружили, что латеральная часть гипоталамуса может играть ключевую роль в двигательных навыках. До этого неврологи считали, что эта крошечная область мозга участвует только в механизмах возбуждения и питания, сказали ученые из Лозанны.

Но может ли латеральная часть гипоталамуса играть роль в восстановлении движения у людей с поврежденным спинным мозгом? Швейцарцы сперва показали это на мышах. Затем пришло время попробовать глубокую стимуляцию латеральной части гипоталамуса у людей, парализованных из-за травмы спинного мозга.

Сканирование мозга использовалось для направления и имплантации электродов в мозг двух полностью бодрствующих пациентов.

«Как только электрод оказался на месте и мы провели стимуляцию, первая пациентка сразу сказала: “Я чувствую свои ноги”. Когда мы увеличили стимуляцию, она сказала: “Я чувствую желание ходить!”,— радуется соруководитель исследования, профессор EPFL и нейрохирург Жоселин Блох.— Эта обратная связь в реальном времени подтвердила, что мы выбрали правильную область, даже если эта область никогда не связывали с контролем ног у людей. В этот момент я поняла, что мы стали свидетелями важного открытия в области анатомической организации функций мозга».

Блох и соруководитель исследования, профессор-нейробиолог Грегуар Куртин с оптимизмом смотрят на новое открытие. «Наше исследование показывает, как мозг участвует в восстановлении после паралича,— сказал Куртин.— Удивительно, но мозг не может в полной мере воспользоваться нейронными проекциями, которые сохраняются после травмы спинного мозга. Здесь мы обнаружили, как подключиться к небольшой области мозга, которая, как известно, не участвует в процессе ходьбы, чтобы задействовать эти остаточные связи и усилить неврологическое восстановление у людей с травмой спинного мозга».

Конечно, два пациента — это невероятно маленькая группа исследования, и необходимы дополнительные исследования. Они будут сосредоточены на сочетании глубокой стимуляции мозга с другими технологиями, такими как спинальные имплантаты, чтобы лучше помочь пациентам снова начать двигаться.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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