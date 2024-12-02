В Москве отменили спектакли Коляда-театра

В московском театре «На Страстном» отменили представления в рамках гастролей Коляда-театра. Информация об этом появилась на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Дорогие зрители, к нашему большому сожалению, гастроли Коляда-Театра, запланированные на январь-февраль 2025 года, отменяются по техническим причинам»,— говорится в сообщении. Зрителям, которые уже приобрели билеты, вернут средства.

Напомним, ранее директор Коляда-театра Николай Коляда заявил, что отменит спектакли в Москве. Такое решение он объяснил требованием заменить одного из артистов, вокалиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина из-за его антивоенных высказываний.

Анна Капустина